Написать мини-сочинение мой вчерашний день

Гость: Гость:

Вчера был какой-то неудачный день. Английский не выучил, поленился. Училка двойку влепила. А мог бы и выучить, но эта лень меня просто одолела, не могу с ней бороться, столько проблем из-за неё. Мама вечно огорчается из-за того, что вещи свои разбрасываю. Неужели трудно убрать? Нет, не трудно, просто лень. Почему я такой ленивый? Надо бороться с ленью, пока она меня совсем не сожрала. Скоро превращусь в Емелю на печи. Соберись уже с силами! Просто необходимо побороть её.