Написать мини-сочинение мой вчерашний день
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Написать мини-сочинение мой вчерашний день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вчера был какой-то неудачный день. Английский не выучил, поленился. Училка двойку влепила. А мог бы и выучить, но эта лень меня просто одолела, не могу с ней бороться, столько проблем из-за неё. Мама вечно огорчается из-за того, что вещи свои разбрасываю. Неужели трудно убрать? Нет, не трудно, просто лень. Почему я такой ленивый? Надо бороться с ленью, пока она меня совсем не сожрала. Скоро превращусь в Емелю на печи. Соберись уже с силами! Просто необходимо побороть её.
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