На рисунки угол 1 45°,а угол 2 135° найдите угол 4 если он больше угла 3-го на 24°. Дано: a и b паралейные,c и d секущая Угол 1=45°; а угол 2=135° Угол 4=угол 3+24° Найдите угол 4!!!! ПОМОГИТЕ!!!!

Математика

На рисунки угол 1 45°,а угол 2 135° найдите угол 4 если он больше угла 3-го на 24°. Дано: a и b паралейные,c и d секущая Угол 1=45°; а угол 2=135° Угол 4=угол 3+24° Найдите угол 4!!!! ПОМОГИТЕ!!!!

Автор: Гость