На рисунки угол 1 45°,а угол 2 135° найдите угол 4 если он больше угла 3-го на 24°. Дано: a и b паралейные,c и d секущая Угол 1=45°; а угол 2=135° Угол 4=угол 3+24° Найдите угол 4!!!! ПОМОГИТЕ!!!!
Математика
На рисунки угол 1 45°,а угол 2 135° найдите угол 4 если он больше угла 3-го на 24°. Дано: a и b паралейные,c и d секущая Угол 1=45°; а угол 2=135° Угол 4=угол 3+24° Найдите угол 4!!!! ПОМОГИТЕ!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∡3 + ∡4 = 180 ⇒ ∡3 +24° + ∡3 = 180° ⇒ 2·∡3 +24 = 180° ⇒ ∡3=78° ⇒ ∡4 = 102°
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