У деда мороза в мешке пять разных видов подарков машинки мячи роботы мыльные пузы??и и медвежата какое наименьшее количество подарков нужно взять чтобы наверняка попались три подарка одного вида

Математика

У деда мороза в мешке пять разных видов подарков машинки мячи роботы мыльные пузы??и и медвежата какое наименьшее количество подарков нужно взять чтобы наверняка попались три подарка одного вида

Автор: Гость