У деда мороза в мешке пять разных видов подарков машинки мячи роботы мыльные пузы??и и медвежата какое наименьшее количество подарков нужно взять чтобы наверняка попались три подарка одного вида
Математика
У деда мороза в мешке пять разных видов подарков машинки мячи роботы мыльные пузы??и и медвежата какое наименьшее количество подарков нужно взять чтобы наверняка попались три подарка одного вида
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Минимум 11 (т.к. при десяти может попасться по два подарка всех видов)
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