Пожалуйста напишите сочинение по картине В. М. Васнецова "Ковер-самолет" Очень ну??но

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Свободная тема "Сочинение по картине" - сочинение "Сочинение по картине Васнецова «Ковер-самолет» " Виктор Михайлович Васнецов — русский живописец, создававший произведения на темы национальной истории, русских былин и народных сказок. В выборе сюжета картин Васнецов был совершенно свободен, его фантазия обратилась к богатым образам фольклора. Васнецов изобразил волшебный ковер из наших сказок в виде громадной птицы с выгнутым вверх хребтом и широко раскрытыми крыльями. Сейчас Иван несется на ковре-самолете через горы, моря, громадные безграничные равнины после смелого путешествия за тридевять земель в тридесятое царство, где он взял в плен и везет с собой чудесную жар-птицу. В другой сказке Иван найдет в подземелье великие царства. Здесь воплощены прекрасные и реальные мечты человека о счастье, разгадка скрытых тайн природы. Иван на ковре-самолете — олицетворение непреодолимого стремления человечества летать, творить и побеждать. Васнецову понравилась эта сказка потому, что в ней он увидел воплощенную в сказочно-наивной форме идею победы над бесконечными воздушными просторами. Ковер на картине Васнецова плавно плывет в воздухе, величаво паря над землей, возносясь над туманами и лесными далями, разгоняя своими краями, как могучими крыльями, испуганных сов. Широки просторы необъятной страны, преодолеваемые ковром-самолетом, обладающим чудесной силой движения. Концы летящего ковра раскинуты по диагонали, его силуэт напоминает птицу. Своеобразно и смело реалистическое сочетание написанного ковра, парящего в воздухе, с поэтичностью лирико-эпического пейзажа. Васнецов изображает чудеса сказки так же просто, как повествует о них народный сказитель. Отсутствие фантастичности в форме и в стилизации способствует убедительности образа. Мы любуемся полетом ковра и стоящего на нем смелого человека. Васнецов сумел заставить зрителя поверить в материальность, весомость ковра, его быстрое движение ощущается благодаря зеркальной глади спокойно текущей далеко внизуречки. Созданию этого впечатления помогает фон картины: вечернее небо с медленно плывущими облаками. Контрастирует с мощью ковра легкий серп месяца. Самое яркое цветовое пятно — клетка со светящейся жар-птицей — доносит мысль сказки о счастье обладания немеркнущим светом. Картина В. М. Васнецова «Ковер-самолет» — выражение веры в силы народа, его светлое будущее. Художник проявил большое чутье и любовь к глубокому содержанию мудрых народных сказок, найдя свои оригинальные способы его зрительного воплощения.