1.К 320 г раствора хлорида бария с массовой долей 0,13 прилили избыток раствора соляной кислоты.Определите массу образовавшегося осадка. 2.К 82,3 г раствора хлорида аммония с массовой долей 0,13 прилили избыток раствора гидрок...
Химия
1.К 320 г раствора хлорида бария с массовой долей 0,13 прилили избыток раствора соляной кислоты.Определите массу образовавшегося осадка. 2.К 82,3 г раствора хлорида аммония с массовой долей 0,13 прилили избыток раствора гидроксида натрия.Определите объём(н.у) выделившегося газа. Пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
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1. mBaCl2=320g·0.13=41.6g 41.6g xg BaCl2+H2SO4=BaSO4↓+2HCl 208g 233g x=41.6·233/208=46.6g 2. mNH4Cl=82.3·0.13=10.7g 10.7g x L NH4Cl+NaOH=NH3↑+NaCl+H2O 52.5g 22.4L x=10.7·22.4/52.5=4.5L
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