1.К 320 г раствора хлорида бария с массовой долей 0,13 прилили избыток раствора соляной кислоты.Определите массу образовавшегося осадка. 2.К 82,3 г раствора хлорида аммония с массовой долей 0,13 прилили избыток раствора гидрок...

Химия

1.К 320 г раствора хлорида бария с массовой долей 0,13 прилили избыток раствора соляной кислоты.Определите массу образовавшегося осадка. 2.К 82,3 г раствора хлорида аммония с массовой долей 0,13 прилили избыток раствора гидроксида натрия.Определите объём(н.у) выделившегося газа. Пожалуйста

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