1. К биологическому регрессу какого из организмов привела деятельность человека? 1) колорадский жук 2) вирус натуральной оспы 3) конопля обыкновеная 4) пшеница 2. К гомологичным органам относят... 1) крыло бабочки и крыло птицы...
Биология
1. К биологическому регрессу какого из организмов привела деятельность человека? 1) колорадский жук 2) вирус натуральной оспы 3) конопля обыкновеная 4) пшеница 2. К гомологичным органам относят... 1) крыло бабочки и крыло птицы 2) жабры рака и рыбы 3) роющие конечности крота и медведки 4) плакоидную чешую акулы и зубы ящерецы 3. К билолгическому прогрессу какого из организмов привела деятельность человека? 1) уссурийский тигр 2) вирус натуральной оспы 3) ковыль полевой 4) пшеница твёрдая ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА:***********
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