1)Как называется самая высокая гора?2) Как называется Страна восходящего солнца?3)К??кой горд является столицей нашей Родины ?4)Какой город является столицей Франции?Слова для справок :(Я ,я)пония,(П,п)ариж,(Э,э)верест,(М,м)осква.

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1)Как называется самая высокая гора?2) Как называется Страна восходящего солнца?3)К??кой горд является столицей нашей Родины ?4)Какой город является столицей Франции?Слова для справок :(Я ,я)пония,(П,п)ариж,(Э,э)верест,(М,м)осква.

Автор: Гость