1) Как называлось торгово-промышленное население городов в XVIIв.: А. приказные люди Б. ясачные люди В. посадские люди Г. приборные люди 2)Выберите из списка события, произошедшие в правление Петра I: А. учреж...

Физика

1) Как называлось торгово-промышленное население городов в XVIIв.: А. приказные люди Б. ясачные люди В. посадские люди Г. приборные люди 2)Выберите из списка события, произошедшие в правление Петра I: А. учреждение Сената, Синода, коллегий Б. Крымские и Азовские походы В. Семилетняя война, учреждение Московского университета Г. раскол Русской Православной церкви, восстание С.Разина 3)Для социально-экономического развития России в XVIII веке не характерно: А. сохранение и укрепление крепостного права Б. активная внешняя торговля В. введение подушной подати Г. ослабление абсолютизма

Автор: Гость