1) Как называлось торгово-промышленное население городов в XVIIв.: А. приказные люди             Б. ясачные люди       В. посадские люди Г. приборные люди 2)Выберите из списка события, произошедшие в правление Петра I: А. учреж...

Физика
1) Как называлось торгово-промышленное население городов в XVIIв.: А. приказные люди             Б. ясачные люди       В. посадские люди Г. приборные люди 2)Выберите из списка события, произошедшие в правление Петра I: А. учреждение Сената, Синода, коллегий    Б. Крымские и Азовские походы В. Семилетняя война, учреждение Московского университета  Г. раскол Русской Православной церкви, восстание С.Разина 3)Для социально-экономического развития России в XVIII веке не характерно: А. сохранение и укрепление крепостного права  Б. активная внешняя торговля В. введение подушной подати   Г. ослабление абсолютизма
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