1) Как называлось торгово-промышленное население городов в XVIIв.: А. приказные люди Б. ясачные люди В. посадские люди Г. приборные люди 2)Выберите из списка события, произошедшие в правление Петра I: А. учреж...
Физика
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