1. Как отличить наречие в сравнительной степени от прилагательного в сравнительной степени? 2. С помощью каких способов образуются наречия? 3. В каких случаях на конце наречий пишется суффикс -О, а в каких -А? 4. В каких нар...

Гость: Гость:

1.Наречие в сравнительной степени отвечают на вопрос как?, относятся к глаголу, в предложении являются обстоятельством, можно перевести в исходную форму на -о (-е) 2.Наречия образуются суффиксальным способом (долгий - долго), приставочным (когда - некогда, верх- наверх), приставочно-суффикс. (осенний - по-осеннему, сложение (мало-мальски, еле-еле), переход падежной формы существит. в наречие (утром - от сущ. в Творит. падеже) 3.Если наречие образовано приставочно-суффикс. способом, путем одновременного присоединения приставок ИЗ, ДО, С и суффикс А; также одновременного присоединения приставок В. НА, ЗА и суффикса О: издавна, досуха, сначала; вправо, набело, задолго 4.В наречиях пишется столько Н, сколько в прилагательном, от которого оно образовано (обыкновенный - обыкновенно, организованной - организованно) 5.Слитно: если без НЕ не употребляется, можно заменить синонимом без НЕ; раздельно: если есть противопоставление с союзом А; вспомогательные слова ничуть не, далеко не, вовсе не, отнюдь не, нисколько не; полное отрицание смысла слова; если оканчивается не на О (Е) 6.Через дефис пишутся наречия, если образованы приставочно-суффиксальным способом: с помощью приставок ПО- и суффиксов -ОМУ (-ЕМУ), -И, ЬИ; В- (ВО-) и -ЫХ (-ИХ) (по-моему, по-лисьи, по-немецки, во-первых, в-третьих); сложением корней, основ; нежданно-негаданно, точь-в-точь 7.После шипящих на конце наречий пишется Ь, исключение: уж, замуж, невтерпеж