1 как права человека связаны с его потребностями
Обществознание
1 как права человека связаны с его потребностями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну вот например: Если у какого нибудь человека есть одна потребность, но на её реализацию он не имеет права, то лучше ему и не браться за это дело. Или вот ещё: Если у человека есть право на произведение какого нибудь действия, но у него совсем нет потребности его производить, то и не стоит ему заморачиваться с этим делом. И в таком ключе и всё такое.
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