1 как права человека связаны с его потребностями

Обществознание
1 как права человека связаны с его потребностями
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну вот например: Если у какого нибудь человека есть одна потребность, но на её реализацию он не имеет права, то лучше ему и не браться за это дело. Или вот ещё: Если у человека есть право на произведение какого нибудь действия, но у него совсем нет потребности его производить, то и не стоит ему заморачиваться с этим делом. И в таком ключе и всё такое.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
1. Выберите в скобках правильную степень прилагательного: 1.Nick is (happier, the happiest) boy that I know. – Ник – самый счастливый мальчик, ко...
Ответить
Русский язык
Как вы понимаете название текста научитесь прощать
Ответить
Литература
Похожи ли Олег Литописный и Олег Пушкинский?Обоснуйте свое мнение!Срочно да 5 баллов
Ответить
Математика
Упростите выражение (а+4)(а-4)-(а-4+с)(а+4-с)-с(с-2) и найдите его значение при х=0.5 с=-2 а=1
Ответить
Русский язык
Спишите распространяя данные предложения второстепенными членами наступил сент??брь. небо чистое листья падают птицы улетают на наступят заморозки
Ответить