Решите пожалуйста 1 задание

Алгебра
Решите пожалуйста 1 задание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воот. так . воооот. ))))
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