Аднакараневае слова да слова пралеска

Беларуская мова
Аднакараневае слова да слова пралеска
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: пралесачка-пралески.
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