Мир глазами историка

Окружающий мир
Мир глазами историка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В жизни каждого человека происходит множество событий, многие из них мы долго помним, а некоторые не забываем в течение всей жизни. Все события нашей жизни как бы собраны в цепочку, одно за другим, и составляют биографию (жизнеописание) каждого из нас. Мы, живущие сегодня, те, кто жил до нас, и те, кто будет жить после нас, - все вместе мы составляем Человечество. У человечества тоже есть биография – это История. Это огромный мир.
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