1. как устроена нервная система? что такое белое вещество, серое вещество? 2. что такое синапс? 3. сравните действие симатической и парасимпатической нервной системы 4. что такое рефлекс? какие выды рефлексов знаете?

Биология

1. как устроена нервная система? что такое белое вещество, серое вещество? 2. что такое синапс? 3. сравните действие симатической и парасимпатической нервной системы 4. что такое рефлекс? какие выды рефлексов знаете?

Автор: Гость