1. как устроена нервная система? что такое белое вещество, серое вещество? 2. что такое синапс? 3. сравните действие симатической и парасимпатической нервной системы 4. что такое рефлекс? какие выды рефлексов знаете?

Биология
1. как устроена нервная система? что такое белое вещество, серое вещество? 2. что такое синапс? 3. сравните действие симатической и парасимпатической нервной системы 4. что такое рефлекс? какие выды рефлексов знаете?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вегетативная и центральная нервные системы.  белое вещество - это совокупность аксонов. серое вещество - совокупность тел нейронов.  синапс - место сцепление нейронов  симпатическая: повыш. давление, усиливается сердцебиение, расширяются бронхи, увеливаются зрачки. парасимпатическая - всё наоборот + усиливается перистальтика жкт  рефлекс- реакция организма на раздражитель. бывают условные и безусловные. 
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