1. Какая из перечисленных стран Европы входит в пятерку стран-лидеров по производству автомобилей? а) Великобритания б) Франция в) Италия г) Германия 2. Какая религия является доминирующей в странах Европы? а) ислам б) ...

География

1. Какая из перечисленных стран Европы входит в пятерку стран-лидеров по производству автомобилей? а) Великобритания б) Франция в) Италия г) Германия 2. Какая религия является доминирующей в странах Европы? а) ислам б) буддизм в) христианство г) индуизм 3. Чему равен средний уровень урбанизации в Европе? а) около 10% б) около 30% в) около 60% г) около 80% 4. Какой из субрегионов Европы наиболее обеспечен лесными ресурсами? а) Южная Европа б) Восточная Европа в) Северная Европа г) Западная Европа 5. Какие два города являются крупнейшими по численности населения? Ответ запишите в виде последовательности букв в алфавитном порядке. а) Берлин б) Лондон в) Рим г) Брюссель д) Париж 6. Сельское хозяйство каких стран специализируется на субтропическом земледелии? Ответ запишите в виде последовательности букв в алфавитном порядке. а) Дания б) Испания в) Латвия г) Греция д) Италия 7. Расставьте страны Европы в порядке следования их столиц с севера на юг. а) Португалия б) Эстония в) Финляндия г) Швейцария 8. Установите соответствие между объектом всемирного наследия и субрегионом Европы в пределах которого он расположен. а) Южная Европа б) Восточная Европа в) Северная Европа г) Западная Европа 1) горный монастырь Рила 2) старинные кварталы Валетты 3) дворцы и парки Фонтебло 4) замок Кронборг 9. Установите соответствие между страной и столицей. СТРАНА СТОЛИЦА 1) Швеция а) Будапешт 2) Ирландия б) Стокгольм 3) Венгрия в) Вена 4) Австрия г) Дублин 10. Установите соответствие между страной и субрегионом Европы, в пределах которого она расположена. СТРАНА СУБРЕГИОН 1) Норвегия а) Южная Европа 2) Италия б) Восточная Европа 3) Франция в) Северная Европа 4) Польша г) Западная Европа

Автор: Гость