Помогите составить 5 предложений со словами. 1. human being - человек 2. inhuman - бесчелове??ный, жестокий 3. amaze - изумлять, поражать 4. amazingly good - удивительно хорошо 5. tourist attraction - туристическая достопр...

Английский язык

Помогите составить 5 предложений со словами. 1. human being - человек 2. inhuman - бесчелове??ный, жестокий 3. amaze - изумлять, поражать 4. amazingly good - удивительно хорошо 5. tourist attraction - туристическая достопримечательность

Автор: Гость