Помогите составить 5 предложений со словами. 1. human being - человек 2. inhuman - бесчелове??ный, жестокий 3. amaze - изумлять, поражать 4. amazingly good - удивительно хорошо 5. tourist attraction - туристическая достопр...

Английский язык
Помогите составить 5 предложений со словами. 1. human being - человек 2. inhuman - бесчелове??ный, жестокий 3. amaze - изумлять, поражать 4. amazingly good - удивительно хорошо 5. tourist attraction - туристическая достопримечательность
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Our kind called (like) human being. 2. As for me, people who are cruel with animals are inhuman. 3. My friend amazed me, when he won the competition. 4. I wrote the control test amazingly good. 5. I think, visiting tourist attraction is really interesting.
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