Прочитай и озаглавь текст.К какому стилю он относится ? Раздели текст на абзадцы . ??пишите вставляя проявленные буквы расстался знаки припенания

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Прочитай и озаглавь текст.К какому стилю он относится ? Раздели текст на абзадцы . ??пишите вставляя проявленные буквы расстался знаки припенания

Автор: Гость