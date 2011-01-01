Прочитай и озаглавь текст.К какому стилю он относится ? Раздели текст на абзадцы . ??пишите вставляя проявленные буквы расстался знаки припенания
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Прочитай и озаглавь текст.К какому стилю он относится ? Раздели текст на абзадцы . ??пишите вставляя проявленные буквы расстался знаки припенания
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Гость:
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