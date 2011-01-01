Помогите пожалуйста. Нужно сделать морфологический разбор выделенных словосочетаний
Русский язык
Помогите пожалуйста. Нужно сделать морфологический разбор выделенных словосочетаний
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А можно скинуть словосочетания ?Ибо качества фотографий ужасно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Запишите все трехзначные числа, в записи которых есть только цифры 0, 5, 7: а) без по??торения цифр; б) с повторением цифр.
Математика
Помогите пажалуйста решить уровнения а)789+х=1005 б)4345-х=3998 в)х-2789=4056 г)678+х+984=2011 д)(724-х)+596=899
Русский язык