Задание: спишите, раскройте скобки и вставьте знаки препинания. Пунктуацию объясните. Это была обыкнове(н,нн)ая школьная тетрадка для рисования найде(н,нн)ая мною в куче мусора. Все её страницы были разрисова(н,нн)ы красками ...

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Задание: спишите, раскройте скобки и вставьте знаки препинания. Пунктуацию объясните. Это была обыкнове(н,нн)ая школьная тетрадка для рисования найде(н,нн)ая мною в куче мусора. Все её страницы были разрисова(н,нн)ы красками прилежно тщательно и трудолюбиво. Я перевёртывал хрупкую на морозе бумагу заиндевелые яркие и холодные наивные листы… Это была грозная тетрадь она поразила меня. Северный город был деревя(н,нн)ым заборы и стены домов красились светлой охрой и кисточка ю(н,нн)ого художника честно повторила этот жёлтый цвет везде где мальчик хотел говорить об уличных зданиях. В тетрадке было много очень много заборов. Люди и дома почти на каждом рисунке были огороже(н,нн)ы жёлтыми ровными заборами обвитыми чёрными линиями колючей проволоки железные нити покрывали все заборы в детской тетрадке. Около забора стояли люди. Они не были ни крестьянами ни рабочими ни охотниками. Это были конвойные и часовые с винтовками. Дождевые будки-грибы около которых ю(н,нн)ый художник разместил конвойных и часовых стояли у подножья огромных караульных вышек и на вышках ходили солдаты блестели винтовочные стволы. Тетрадка была невелика но мальчик успел нарисовать в ней все времена года своего родного города.

Автор: Гость