13-ке болатын еселік болатын барлық екі таңбалы санды жазыңдар

Математика
13-ке болатын еселік болатын барлық екі таңбалы санды жазыңдар
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Автор: Гость
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Гость:
Карди балет я скучаю Я новичок
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