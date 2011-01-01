(Мне нужно написать в работе над ошибками) почему ДО ТОГО пишется раздельно ?!? ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!
Русский язык
(Мне нужно написать в работе над ошибками) почему ДО ТОГО пишется раздельно ?!? ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что , ДО это..Предлог! До него,до начала,до этого ,,вы бы написали это все слитно?!Я сомневаюсь. До того пишется раздельно ,потому что ДО является предлогом.
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