Помогите , вопрос по биологии : по данной цепи днк синтезируйте и-рнк ,т-рнк и белок. -тац-ццг-таг-гац-цгт-атг-ттц-атг-цга-цгт
Биология
Помогите , вопрос по биологии : по данной цепи днк синтезируйте и-рнк ,т-рнк и белок. -тац-ццг-таг-гац-цгт-атг-ттц-атг-цга-цгт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.РНК -ауг-ггц-ауц-цуг-гца-уац-ааг-уац-гцу-гца т.рнк-уац-ццг-уаг-гац-цгу-ауг-ууц-ауг-цга-цгу Белок мет-гли-иле-лей-ала-тир-лиз-тир-ала-ала
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