Помогите , вопрос по биологии : по данной цепи днк синтезируйте и-рнк ,т-рнк и белок. -тац-ццг-таг-гац-цгт-атг-ттц-атг-цга-цгт

Биология

Помогите , вопрос по биологии : по данной цепи днк синтезируйте и-рнк ,т-рнк и белок. -тац-ццг-таг-гац-цгт-атг-ттц-атг-цга-цгт

Автор: Гость