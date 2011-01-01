Мой моральный выбор. Напишите коротенькое эссе на тему:"Мой моральный выбор."

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Есть такой психолог Михаил Литвак. Он как-то сказал, что "честный человек это тот, кто не врет без необходимости". Понятие честности не имеет строгих рамок. Каждый человек честен в меру своих представлений. И всякий раз, делая выбор, как поступить, каждый сам для себя решает, до какой степени честным он собирается быть в данной ситуации. Иногда излишняя честность способна обидеть человека, не принеся никаких положительных результатов. Такая честность граничит с дурным воспитанием и неадекватностью поведения обществе. Тем не менее, само слово "честность" с детства преподносится нам, как что-то ценное, уважаемое и положительное. Таким образом, взрослея, ты всё время оказываешься перед выбором: быть честным или разумным. Как же всё-таки определить, насколько честным быть сию минуту? Пожалуй, стоит руководствоваться принципом причинения наименьшего зла.... пусть уж я буду в каких-то ситуациях чувствовать себя лжецом, чем за зря причинять людям боль своими честными высказываниями. Во всяком случае, я ощущаю в себе моральное право не открывать всем людям подряд свои настоящие суждения.