Сколькими способами можно поставить на шахматную доску белую и чёрную ладьи та,чтобы они не били друг друга?

Алгебра

Сколькими способами можно поставить на шахматную доску белую и чёрную ладьи та,чтобы они не били друг друга?

Автор: Гость