Сколькими способами можно поставить на шахматную доску белую и чёрную ладьи та,чтобы они не били друг друга?
Алгебра
Сколькими способами можно поставить на шахматную доску белую и чёрную ладьи та,чтобы они не били друг друга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девять раз ,2+2 +4+1 =9 вот и все надеюсь правельно
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