Проверочное слово к слову легенький
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Проверочное слово к слову легенький
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Гость:
Его нет но суффикс еньк а суффикса иньк не бывает
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