1)Какие реформы были проведены в России в xvi в.? 2)Что такое опричнина? В чём состоял её смысл? Каковы были последствия опричнины для истории России? 3)Как расширялась территория России в XVI в.? Какие задачи внешней политик...
История
1)Какие реформы были проведены в России в xvi в.? 2)Что такое опричнина? В чём состоял её смысл? Каковы были последствия опричнины для истории России? 3)Как расширялась территория России в XVI в.? Какие задачи внешней политики России были решены в тот период? Какие задачи внешней политики остались нерешёнными? 4)Каковы результаты правления Ивана IV для России? Как повлияла личность этого правителя на судьбы России? 5)Можно ли называть Россию конца XVI в. многонациональным государством? Как проходил процесс включения различных народов в его состав? Что изменилось в жизни этих народов после их вхождения в состав России? 6)Укажите важнейшие достижения и особенности культуры России XVI в. Чем культура этого периода отличалась от культуры Древней Руси и культуры XIV-XV вв.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В связи со стремительным расширением рубежей государства сил поместного войска оказалось недостаточно, и стали создаваться стрелецкие полки. В 1550 году летописец отметил: «Учинил у себя царь выборных стрельцов и с пищали три тысячи человек» . Стрельцы - первое постоянное войско в России с четко выраженными элементами регулярной армии: постоянная структура полков, наличие воинских чинов, регулярное жалование, единообразное вооружение и форменная одежда, проведение боевой подготовки. Стрельцы набирались на добровольной основе, военная служба для них становилась постоянной профессией (для многих - наследственной) . Управление ими находилось в ведении Стрелецкого приказа. Примечательно, что в этот период в самостоятельный род войск выделяется артиллерия (наряд) . Ее стали подразделять на крепостную, осадную и полевую. Была введена полковая артиллерия, каждому стрелецкому полку стали придавать до четырех небольших пушек. Особым элитным формированием с выраженными военно-карательными функциями стала опричнина, которую царь создавал как политический противовес князьям и «крамольному» боярству. Главная цель опричнины - защита царя, утверждение самодержавной власти и физическое уничтожение неугодных. Первоначально отряд опричников насчитывал тысячу человек, но затем увеличился до шести тысяч, а по подсчетам некоторых историков - до 20 тысяч. Опричнина имела жесткую иерархию, сложную систему подбора кадров и проверки на лояльность царю. Даже внешний вид опричников должен был наводить ужас на людей, для этого использовалась специальная форма и атрибуты.( я скопировал не все даю дальше
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