1)Какие реформы были проведены в России в xvi в.? 2)Что такое опричнина? В чём состоял её смысл? Каковы были последствия опричнины для истории России? 3)Как расширялась территория России в XVI в.? Какие задачи внешней политик...

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В связи со стремительным расширением рубежей государства сил поместного войска оказалось недостаточно, и стали создаваться стрелецкие полки. В 1550 году летописец отметил: «Учинил у себя царь выборных стрельцов и с пищали три тысячи человек» . Стрельцы - первое постоянное войско в России с четко выраженными элементами регулярной армии: постоянная структура полков, наличие воинских чинов, регулярное жалование, единообразное вооружение и форменная одежда, проведение боевой подготовки. Стрельцы набирались на добровольной основе, военная служба для них становилась постоянной профессией (для многих - наследственной) . Управление ими находилось в ведении Стрелецкого приказа. Примечательно, что в этот период в самостоятельный род войск выделяется артиллерия (наряд) . Ее стали подразделять на крепостную, осадную и полевую. Была введена полковая артиллерия, каждому стрелецкому полку стали придавать до четырех небольших пушек. Особым элитным формированием с выраженными военно-карательными функциями стала опричнина, которую царь создавал как политический противовес князьям и «крамольному» боярству. Главная цель опричнины - защита царя, утверждение самодержавной власти и физическое уничтожение неугодных. Первоначально отряд опричников насчитывал тысячу человек, но затем увеличился до шести тысяч, а по подсчетам некоторых историков - до 20 тысяч. Опричнина имела жесткую иерархию, сложную систему подбора кадров и проверки на лояльность царю. Даже внешний вид опричников должен был наводить ужас на людей, для этого использовалась специальная форма и атрибуты.( я скопировал не все даю дальше