В чём своеобразие Скрябина в истории музыки
Музыка
В чём своеобразие Скрябина в истории музыки
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Гость:
В 1888 году юный Скрябин поступил в Московскую консерваторию, всецело отдался музыке, делая колоссальные успехи. Мечтая стать пианистом-виртуозом, он занимался без перерывов не щадя себя, с упорством овладевая трудным приёмом извлечения из инструмента глубокого звука.
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