В чём своеобразие Скрябина в истории музыки

Гость: Гость:

В 1888 году юный Скрябин поступил в Московскую консерваторию, всецело отдался музыке, делая колоссальные успехи. Мечтая стать пианистом-виртуозом, он занимался без перерывов не щадя себя, с упорством овладевая трудным приёмом извлечения из инструмента глубокого звука.