I. 1. Словоформа в тексте. 2. Часть речи, категориальное значение имени существител??ного. 3. Вопрос к словоформе в тексте – вопрос к начальной форме. Начальная форма. II. Постоянные признаки: - Лексико-грамматические разря...

Русский язык

I. 1. Словоформа в тексте. 2. Часть речи, категориальное значение имени существител??ного. 3. Вопрос к словоформе в тексте – вопрос к начальной форме. Начальная форма. II. Постоянные признаки: - Лексико-грамматические разряды: 1.Собственное / нарицательное, показатели. 2. Одушевленное / неодушевленное, показатели (семантические, грамматические). 3. Личное / неличное (только у одушевленных). 4. Конкретное / неконкретное (собирательное, вещественное, отвлеченное), показатели (семантические, грамматические). - Грамматические категории: 5. Род; показатели (семантические, грамматические); способ определения рода. - Формальные классы: 6. Тип склонения имени существительного, вариант склонения. Непостоянные признаки: - Грамматические категории: 7. Число, показатели (семантические, грамматические). 8. Падеж; показатель, способ определения падежа; падежное значение. III. Парадигма, количество словоформ (СФ). IV. Синтаксические свойства: а) уровень словосочетания; б) уровень предложения. Русло ее перекрестило мохнатыми елями, пороги заросли ЛОПУХОМ, а там, где были широкие плеса, теперь проглядывали лишь маленькие оконца воды, затянутые унылой ряской. Помогите разобрать слово , выделенное

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