Типичные признаки кишечнополостных?

Биология
Типичные признаки кишечнополостных?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Ведут исключительно водный образ жизни. 2.Их строение характеризуется радиальной или лучистой симметрией. В зависимости от числа повторяющихся органов расположенных вокруг главной оси различают порядки лучевой симметрии. ( если 4 органа - четырехлучевая и т. д.) . 3.Это двухслойные животные. В онтогенезе у них формируются два зародышевых листка - эктодерма и энтодерма. Эктодерма и энтодерма разделены слоем, который называется мезоглея. 4.Характерная черта - наличие стрекательных клеток. 5.Движение осуществляется путем муcкульных сокращений. 6.Размножение в основном половым путем. Бесполое размножение - почкование. 7. Диффузная нервная система. 
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