Назовите Автора и закончите пословицу :Хочешь проверить друга поведи. .......
Литература
Назовите Автора и закончите пословицу :Хочешь проверить друга поведи. .......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В произведении "Собачье сердце" Булгаков в полной мере обличил самодовольство, невежество, наглую нахрапистость и лщущение вседозволенности Шариковых и Швондеровых. Шариков-собака, превращенная в человека профессором Преображенским. Его очеловечение рисуется с отрицательными качествами. Шариков, пободно своему предку, Климу Чугункину, ведёт себя с отрицательной стороны. Словом, приобретает массу человеческих пороков. Эксперимент профессора Преображенского показал, что подобного рода операции "убивают", нежели спасают человечество. Само по себе произведение заставляет задуматься о многом. О том, что человеческое сердце страшнее даже собачьего. Поэтому нужно избавляться в обществе от таких как шариковы и швондеровы. Их имена стали нарицательными, потому что и в нашем обществе пободных людей очень много. Шарикова нельзя назвать рождением новой жизни, скорее-это жестокий опыт
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