ПОМОГИТЕ с ЗАДАЧЕЙ! Катер должен не более чем за 4 ч пройти по течению реки 22,5 км и вернуться обратно. С какой скоростью относительно воды должен идти катер, если скорость течения реки- 3км/ ч? в ответе получается: не меньш...
Математика
ПОМОГИТЕ с ЗАДАЧЕЙ! Катер должен не более чем за 4 ч пройти по течению реки 22,5 км и вернуться обратно. С какой скоростью относительно воды должен идти катер, если скорость течения реки- 3км/ ч? в ответе получается: не меньше 12 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S V t по теч. 22,5 км х + 3 км/ч 22,5/(х +3) ч пр. теч. 22,5 км х - 3 км/ч 22,5/(х -3) ч 22,5/(х +3) + 22,5/(х -3) = 4 | (х - 3)(х +3) 22,5(х -3) + 22,5(х +3) = 4(х² -9) 4х² -45х -36 = 0 D = 2601 = 51² х₁ = (45 - 51)/8 не подходит по условию задачи х₂ = (45 +51) /8 = 12
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