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Сан франциско найти широту и долготу
География
Сан франциско найти широту и долготу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
37°46′ с. ш. 122°26′ з. д. вроде так
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