Приведите 2 аргумента к предложению "Сад опустел, потому что все листья уже облете??и" доказывающих что это предложение СПП.
Русский язык
Приведите 2 аргумента к предложению "Сад опустел, потому что все листья уже облете??и" доказывающих что это предложение СПП.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть 2 основы(сад опустел и листья облетели) есть придаточное предложение, начинающееся со слов потому, что если это подкорректировать и перевести на научный язык,то ты получишь 5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Пловец скорость которого в стоячей воде равна 50 м/ мир, плыл 12 мир против течения р??ки и 15 мин по течению.какое расстояние проплыл пловец, если...
Русский язык