Помогите решить Умножте дроби: 11/25 * 15/44

Математика
Помогите решить Умножте дроби: 11/25 * 15/44
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Гость:
Примерно вот так ) и читать не надо
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