Какие ионы влияют на свертываемость крови?

Биология
Какие ионы влияют на свертываемость крови?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ромбоциты-кровяные пластинки. они участвуют в свертывании крови. это очень мелкие образования. когда кровь из раны вытекает на поверхность кожи, кровяные пластинки склеиваются и разрушаются а содержащиеся в них ферменты попадают в плазму крови. при наличии солей кальция и витамина К плазменный белок фиброноген образует нити фибрина. в них застревают эритроциты и другие клетки крови и образуется тромб он и не даёт крови вытикать наружу)
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