Нужно ответить на вопросы , срочно плиз.

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Нужно ответить на вопросы , срочно плиз.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Voila leur noms : Nicole  и до Andre списываешь с учебника. 2. Il s'appele Michel. 3. Dans la contine : Julie, Nicole, Laurence 4. On l'appele ici le restaurant scolaire. 5.  Списывай 9 предложение.  7.  Списывай последнее предложение 4 абзаца  8. Предпоследнее предложение 4 абзаца 9. Julie aime bien la viande и до конца списывай 
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