Нужно ответить на вопросы , срочно плиз.
Французский язык
Нужно ответить на вопросы , срочно плиз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Voila leur noms : Nicole и до Andre списываешь с учебника. 2. Il s'appele Michel. 3. Dans la contine : Julie, Nicole, Laurence 4. On l'appele ici le restaurant scolaire. 5. Списывай 9 предложение. 7. Списывай последнее предложение 4 абзаца 8. Предпоследнее предложение 4 абзаца 9. Julie aime bien la viande и до конца списывай
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