План текста Сказка о мертвой царевне и семи богатырях

Литература
План текста Сказка о мертвой царевне и семи богатырях
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  умерла мама царевны. 2) Царь женился на другой - злой мачехе. 3)Мачеха больше всех любила себя и свою красоту. 4)Злой план царицы. 5)Королевич Елисей ищет царевну. 6)Царевна у семи богатырей . 7)Мачеха, убедившись, что царевна еще жива, решается сама извести ее. 8)Смерть царевны.  Богатыри кладут ее в хрустальный гроб. 9)Королевич,  странствуя, находит царевну, та оживает. 10)Смерть злобной мачехи. 11) Свадьба царевны и королевича Елисея.
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