План текста Сказка о мертвой царевне и семи богатырях
Литература
План текста Сказка о мертвой царевне и семи богатырях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) умерла мама царевны. 2) Царь женился на другой - злой мачехе. 3)Мачеха больше всех любила себя и свою красоту. 4)Злой план царицы. 5)Королевич Елисей ищет царевну. 6)Царевна у семи богатырей . 7)Мачеха, убедившись, что царевна еще жива, решается сама извести ее. 8)Смерть царевны. Богатыри кладут ее в хрустальный гроб. 9)Королевич, странствуя, находит царевну, та оживает. 10)Смерть злобной мачехи. 11) Свадьба царевны и королевича Елисея.
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