1. Какие вопросы рассматриваются на клеточном уровне? 2. Что характерно для химического состава клетки? 3. Какие методы используются при изучении клетки? 4. Кто разработал клеточную теорию? 5. Почему клетку назвали клеткой?...

Биология

1. Какие вопросы рассматриваются на клеточном уровне? 2. Что характерно для химического состава клетки? 3. Какие методы используются при изучении клетки? 4. Кто разработал клеточную теорию? 5. Почему клетку назвали клеткой? 6. Какие свойства объединяют все клетки живых организмов?

Автор: Гость