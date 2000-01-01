1. Какое черчение называют Черновым,а какое чистовым? 2. Какими инструментами выполняюсь точение? 3. Как крепят на станке длинные и короткие заготовки? 4. Как устанавливают подручник? 5. Как подрезают торцы детали на станке? 6....
Технология
1. Какое черчение называют Черновым,а какое чистовым? 2. Какими инструментами выполняюсь точение? 3. Как крепят на станке длинные и короткие заготовки? 4. Как устанавливают подручник? 5. Как подрезают торцы детали на станке? 6. Каким инструментом и как контролируют размеры вытачиваемой детали?
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Гость:
6) измеряют специальными вещями
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