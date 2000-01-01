Корень у слов бывают червивыми приежайте окрашена южных растут стелющихся чахлых можете набрать мелкие серые крупные называют надберёзовиками растут северных

Гость: Гость:

В СКОБОЧКАХ ПОДОБРАНЫ ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА Бывает-корень "бы"(быть) червивыми-корень "черв" (червяк,червь) приезжайте-корень "езж" (езда,ехать-чередование зд/х) окрашена-корень "краш"(красит,краска,крашеный-чередование с/ш) южных-корень "юж"( юг,южная-чередование г/ж) стелющихся -корень "стел"( стел/стил-чередование в корнях,застилать,стелит) чахлых- корень " чах" (зачах,чахлый) можете- корень "мож"(мог,могут,может-чередование г/ж) набрать-корень "бр"(набирать,наберет-тут беглый гласный в корне) мелкие -корень "мелк"(мелок,мелкий- беглая гласная "о") серые-корень " сер" (серенький,сер) крупные-корень" крупн"(крупнее) называют-корень"зыв"( назвать-беглый гласный в корне) надберезовиками- корень "берез"(березка,береза) северных -корень "север"(севера,север)