Какие сказки народов,живущих не в россии ты знаешь
Литература
Какие сказки народов,живущих не в россии ты знаешь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я читала еще давно но у меня осталась эта книга : Персидские: Плутовка из Багдада, Дочь падишаха пери, Сказки попугая,Нищий и купец
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