С клавиатуры задается число N не превышающее 20, определяющее количество элементов одномерного целочисленного массива. Затем вручную заполняется сам массив из N элементов. Особым элементом этого массива назовём элемент, значени...

Информатика

С клавиатуры задается число N не превышающее 20, определяющее количество элементов одномерного целочисленного массива. Затем вручную заполняется сам массив из N элементов. Особым элементом этого массива назовём элемент, значение которого больше своего индекса (порядкового номера). Нумерация индексов начинается с 1. Найти сумму особых элементов массива. Входные данные: натуральное число N и N целочисленных элементов массива. Выходные данные: число – сумма особых элементов массива.

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