Как, имея пятилитрлвую банку и девятилитровое ведро , набрать из реки ровно три ли??ра воды , если никакими другими емкостями пользоваться нельзя

Математика

Как, имея пятилитрлвую банку и девятилитровое ведро , набрать из реки ровно три ли??ра воды , если никакими другими емкостями пользоваться нельзя

Автор: Гость