Как, имея пятилитрлвую банку и девятилитровое ведро , набрать из реки ровно три ли??ра воды , если никакими другими емкостями пользоваться нельзя
Математика
Как, имея пятилитрлвую банку и девятилитровое ведро , набрать из реки ровно три ли??ра воды , если никакими другими емкостями пользоваться нельзя
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