1) Какое количество теплоты нужно передать куску льда массой 5 кг, взятого при 0°С, для полного таяния? 2) Какое количество теплоты должен отобрать холодильник у 1,5 кг воды, имеющей температуру 18°С, чтобы превратить её в лед...

Гость: Гость:

1) m = 5кг Примечание: знак "^" означает степень t = 0C λ = 3,4 * 10^5 Q - ? Решение Q = λm = 3,4 * 10^5 * 5 = 340kДж 2)m = 1,5кг t = 18C t1 = 0C t2 = -8C λ = 3,4 * 10^5Дж/кг с1 = 4200Дж/кг*С c2 = 2100Дж/кг*С Q - ? Решение Q1 = c1mΔt = 4200 * 1,5 * (18-0)C = 113400Дж Q2 = λm = 3,4 * 10^5 * 1,5 = 510000Дж Q3 = c2m Δt = 2100 * 1,5 * (0 - (-8))С = 25200Дж Q = Q1+ Q2 + Q3 = 648600Дж Q1 - энергия, выделенная для остывания воды до 0С Q2 - энергия, выделенная при кристализации Q3 - энергия, выделенная при остывании льда до -8 c1 отличается от c2, т.к. это удельная теплоёмкость воды и льда, а они отличаются Жду вопросиков) Удачи