1. Какое сочетание слов не является фразеологическим оборотом? Варианты ответов: 1.1. Голова идёт кругом 1.2. Потерять голову 1.3. Вымыть голову 1.4. Закрыть глаза 2.Какое сочетание слов из предложения "На небе весело игр...

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1. Какое сочетание слов не является фразеологическим оборотом? Варианты ответов: 1.1. Голова идёт кругом 1.2. Потерять голову 1.3. Вымыть голову 1.4. Закрыть глаза 2.Какое сочетание слов из предложения "На небе весело играли лучиками первые звёзды" НЕ является словосочетанием? Варианты ответов: 1.1. Играли лучиками 1.2. Первые звёзды 1.3. Играли звёзды 1.4. Играли на небе 1.5. Весело играли

Автор: Гость