1. Какое сочетание слов не является фразеологическим оборотом? Варианты ответов: 1.1. Голова идёт кругом 1.2. Потерять голову 1.3. Вымыть голову 1.4. Закрыть глаза 2.Какое сочетание слов из предложения "На небе весело игр...
Русский язык
1. Какое сочетание слов не является фразеологическим оборотом? Варианты ответов: 1.1. Голова идёт кругом 1.2. Потерять голову 1.3. Вымыть голову 1.4. Закрыть глаза 2.Какое сочетание слов из предложения "На небе весело играли лучиками первые звёзды" НЕ является словосочетанием? Варианты ответов: 1.1. Играли лучиками 1.2. Первые звёзды 1.3. Играли звёзды 1.4. Играли на небе 1.5. Весело играли
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1 задание:1.1 1.4 1.3 2 задание:1.3
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