1. Каковы быои взаимоотношения у восточных славян с соседними народами? 2. Где рас??елялись восточные славяне? 3. Каковы были верования славян? 4, Где обитали финно-угорские племена? Как повлияли природно-климатические услов...

Гость: Гость:

Отношения были не очень благоприятны.(Меж племенные усобицы) В среднем течение рек Одр Висла Эльба Язычество (Многобожие) (Перун, Ярило и так далее) Климатические условия зависят от место положения (точно не припоминаю) Однозначно: 1-Рыболовство 2-Охота 3-Земледелие 4-Бортничество(Мед) 5-Торговля (Основной торговый путь "Из варяг в Греки)