1. Каковы последствия уничтожения хищников ради спасения популяции жертвы (например, массовый отстрел волков для сохранения поголовья оленей)? Что происходит с популяцией жертвы, освобожденной от пресса хищников (на примере оле...
Биология
1. Каковы последствия уничтожения хищников ради спасения популяции жертвы (например, массовый отстрел волков для сохранения поголовья оленей)? Что происходит с популяцией жертвы, освобожденной от пресса хищников (на примере оленей)? Почему желаемый результат (увеличение поголовья) достигается только вначале и на короткое время? Какой вывод можно сделать относительно экологической роли хищников?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Вследствие уничтожения волков в популяции произойдет всплеск численности популяции оленя , поскольку естественный регулятор численности будет уничтожен . Это может привести к катастрофическим последствиям, так как пищевые ресурсы оленей будут уничтожены (съедены), что приведет затем к вымиранию оленей . Увеличение численности вначале идет лавинообразно, пока не исчерпаются ресурсы среды (емкость среды) .Таким образом, экологическая роль хищников в регуляции численности жертв и сохранении баланса в экосистеме .
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