1) Каковы условия неживой природы В лесах России? 2) Какие в лесах России живые сущ??ства? 3) Какие взаимосвязи в природе?
Окружающий мир
1) Каковы условия неживой природы В лесах России? 2) Какие в лесах России живые сущ??ства? 3) Какие взаимосвязи в природе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Хороши. 2) Медведи, летяги, зайцы, олени, разные птицы и т. д. 3) Например, животная цепочка (кто кого ест) это тоже в каком-то смысле взаимосвязь
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