Tg((3п/2)-x)tg(п+x)-cos((п/2)+x)sin(п+x) упростите выражение
Алгебра
Tg((3п/2)-x)tg(п+x)-cos((п/2)+x)sin(п+x) упростите выражение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ctgx*tgx-(-sinx)*(-sinx)=1-sin²x=cos²x
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