Решить числовые неравенства. Если можно то напишите подробное решение

Гость: Гость:

Х²≥64 х≥8 и х≤-8 х∈(-∞;-8)∪(8;+∞) х²+1<0 x²<-1 решений нет х²+100≥0 х∈(-∞;+∞) потому что любое число в вкадрате будет положительным т.е >0 x²-1>0 x²>1 x>1 и х<-1 x∈(-∞;-1)∪(1;+∞)