Решить числовые неравенства. Если можно то напишите подробное решение

Алгебра
Решить числовые неравенства. Если можно то напишите подробное решение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х²≥64 х≥8 и х≤-8 х∈(-∞;-8)∪(8;+∞) х²+1<0 x²<-1 решений нет х²+100≥0 х∈(-∞;+∞) потому что любое число в вкадрате будет положительным т.е >0   x²-1>0 x²>1 x>1 и х<-1 x∈(-∞;-1)∪(1;+∞)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите решить задачу!
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста
Ответить
Английский язык
1)What do you know about Queen's residences in the UK? 2)Find out the necessary information on the Internet about royal places of Great Britain t...
Ответить
Українська мова
Реченя неозначена форма дієслова
Ответить
История
Дайте определение понятиям и приведите примеры их использования в исторической науке: эллинизм,эллинистическая монархия,тирания
Ответить